Benoît Dutrizac pique une (petite) crise contre le PQ et Pascal Bérubé

L'animateur du matin de QUB radio, Benoît Dutrizac, a piqué une douce colère à l'endroit du Parti québécois et de son chef intérimaire Pascal Bérubé, aujourd'hui.

«On avait prévu, c'était entendu avec toute l'équipe de communication de Pascal Bérubé, qu'il serait avec nous à 8h15 aujourd'hui. On a appelé. On court après son attaché de presse... Ça, c'est le nouveau Parti québécois, a dit l'animateur, en ondes. C'est pour ça que le Parti québécois est troisième à l'Assemblée nationale.»

Pascal Bérubé devait faire le bilan de l'année 2018 au micro de QUB radio.

Or, en dépit d'un rendez-vous fixé depuis jeudi dernier, Bérubé ne s'est jamais présenté.

«Si tu prends un rendez-vous avec Véronique Hivon, elle est là. Elle est là, pis elle est pas toujours sur un paquet d'Instagram, pis à poser sur toutes sortes de coin-coin.»

«Là, tout à coup, Pascal Bérubé, on l'attend. On ne l'attend plus. Même s'il appelle, on ne le passe pas.»

C'est effectivement ce qui s'est produit. Le Parti québécois a rapidement contacté QUB radio pour s'excuser d'avoir raté le rendez-vous, soutenant qu'il s'agissait d'une erreur de l'équipe de communications et que l'entrevue n'était pas à l'agenda de Pascal Bérubé.

Pour réentendre l'extrait en question, c'est ici: