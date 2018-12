Cardi B draguée par un aîné!

Lors de la plus récente édition du segment Carpool Karaoke de James Corden, Cardi B a joué certains de ses succès devant un groupe de personnes âgées. Et la rappeuse n'a pas laissé les aînés insensibles, puisqu'il semblerait qu'un homme soit tombé sous son charme.

Alors qu'elle filmait la séquence de l'émission The Late Late Show, l'artiste a accepté de se produire devant des membres d'une maison de retraite, le Culver City Senior Center. Pendant qu'un groupe de seniors dansait sur son succès I Like It, Cardi B s'est rapprochée d'un certain Gunter, qui n'a pas hésité à lui déclarer sa flamme.

«Je suis ravi de vous rencontrer. Vous cherchez quelqu'un? Vous êtes libre?», a-t-il demandé à la jeune femme, qui vient tout juste d'annoncer qu'elle se séparait de son compagnon, Offset. Prise au dépourvu, la rappeuse a éclaté de rire avant de répondre : «Euh... Oui... Bien sûr!»

La performance de la vedette semble en tout cas avoir convaincu le groupe de seniors, qui a promis qu'ils allaient à présent écouter régulièrement sa musique.

Pendant la séquence, on a également pu voir une Cardi B mal à l'aise tenter de conduire, en suivant les indications de James Corden. Une tentative qui s'est soldée par un échec total, puisqu'elle a embouti sa Range Rover noire en percutant une des caméras utilisées pour filmer ce Carpool Karaoke, avant de décider d'abandonner.