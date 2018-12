«Ceux qui payent ont droit à des réponses!»

L’équipe de Mario Dumont tente depuis plusieurs jours d’avoir en entrevue un fonctionnaire du gouvernement fédéral responsable des importants travaux de rénovations et de réhabilitation des édifices du Parlement fédéral.

Depuis la semaine passée, au moins quatre demandes ont été formulées auprès de l’organisme «Services publics et Approvisionnement Canada», en offrant, notamment, l’embarras du choix en termes d’horaire.

Ces demandes ont toutes été refusées, malgré les tentatives multiples.

«Ce sont des coûts énormes! On parle de milliards de dollars! C’est du travail délicat, de petites boiseries, des petites moulures. On veut garder cela. Les travaux m’apparaissaient en termes en temps et coût gigantesques. Mais on ne veut pas que le Parlement ressemble à un jouet Fisher Price non plus. J’aimerais ça parler aux spécialistes, aux gens qui vont faire cela...», explique Dumont dans son commentaire.

Pour l’instant du moins, l’animateur n’aura pas de réponse à ses questions.

«Les gens à qui l’on donne la charge de milliards de dollars, des milliers de millions de dollars, leur département des communications est trop occupé!»

«Je vous lis la réponse de ce matin : ''J’ai pris connaissance de votre message, malheureusement une entrevue ne sera pas possible. Nos porte-paroles ne sont pas disponibles''».

«C’est difficile pour moi de vous expliquer cela. [...] Ceux qui payent ont le droit d’avoir des réponses...»

***Voyez son commentaire dans la vidéo ci-dessus.***