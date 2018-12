Deux incendies majeurs à Saint-Jean-sur-Richelieu

Deux incendies ont éclaté à moins d’une heure d’intervalle, lundi soir, près du pont Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Dans la nuit de lundi à mardi, le Service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu ne signalait aucun blessé, mais l’un des incendies n’était toujours pas maîtrisé.

Le premier sinistre a éclaté vers 20 h 15, dans un bâtiment désaffecté de la rue Champlain. Après avoir atteint le 2e étage, les flammes se sont propagées à l’immeuble voisin, composé de logements et d’un commerce. Trois personnes ont été évacuées et prises en charge par la Croix-Rouge.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Peu après, vers 20 h 50, un second incendie a débuté dans un immeuble résidentiel de la rue Riendeau, à moins de 2 km du premier. À l’arrivée des pompiers, les flammes s’étaient propagées à la toiture. Tous les occupants ont été évacués et plusieurs ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Le brasier a été maîtrisé en début de nuit, toutefois les dommages seraient considérables et l’un des logements est une perte totale.

Les causes de ces incendies demeuraient inconnues en milieu de nuit.

Au total, près de 80 pompiers ont été nécessaires pour combattre les flammes.

Des pompiers des municipalités avoisinantes ont été appelés en renfort, soit ceux de La Prairie, Longueuil, Chambly, St-Alexandre, Napierville, Saint-Philippe, Candiac et Delson.