Alors que les indices boursiers subissent d’importantes variations depuis plusieurs semaines, devriez-vous être inquiets de vos placements financiers?

«Oui et non», explique Carl Simard, président et cofondateur de la firme de gestion de portefeuille Medici, en entrevue lors de l’émission Le Québec matin, sur les ondes de LCN.

«Si on a une perspective à long terme, si on garde le cap, si notre portefeuille est relativement bien géré et qu’il ne contient pas de risques anormaux, non, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.»

Hier encore, les principaux indices boursiers nord-américains ont perdu plus de 2% alors que la bourse de Toronto a terminé à son plus bas niveau en deux ans.

Contrairement aux apparences, les marchés boursiers seraient plutôt près de l’équilibre si on ne prend en compte que 2018.

«Depuis le début de l’année, la bourse américaine incluant le dividende va être probablement tout près de 0%. Ça ne reflète aucunement la dégringolade à court terme que nous avons eue. Si on regarde les marchés sur les dix dernières années, le marché américain a généré autour de 10% par année en moyenne, ce qui est excellent», poursuit Carl Simard.

«Les marchés ont été généreux et c’est ce genre de turbulence que nous n’avons pas beaucoup connu qui revient, mais c’est normal, ajoute le gestionnaire de portefeuille. La volatilité, les turbulences boursières, c’est le prix à payer pour avoir des rendements convenables à long terme.»

En ce qui a trait à la bourse Toronto, le président et cofondateur de Medici explique qu’elle ne doit pas être considérée comme une référence.

«La bourse de Toronto a probablement chuté de 20% depuis le début de l’année. C’est beaucoup, mais elle n’est pas représentative de l’économie en général. Elle n’est pas assez diversifiée, trop concentrée dans le secteur des matériaux, trop concentrée également dans le secteur financier... Ce sont des secteurs, surtout celui des matières premières, qui sont très affectés aujourd’hui», conclut Carl Simard.