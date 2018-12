Évacuées de leur logement jugé dangereux

Les pompiers et la ville de Saguenay ont procédé mardi matin à l'évacuation d'une résidence située sur la rue Sainte-Anne au centre-ville de Chicoutimi.

Les deux occupantes, qui accumulaient des objets de toutes sortes depuis des années, ont été forcées de partir en raison des risques élevés d'incendie.

«Le dossier cheminait depuis un certain temps, a précisé le chef de division au service de sécurité incendie de Saguenay, Christian Fillion. Sauf que là, on avait vraiment un risque d'incendie imminent. On a fait des vérifications sur place vendredi dernier et on a obtenu une injonction qui nous permettait d'ordonner l'évacuation des lieux.»

Le décor aux allures de dépotoir a poussé plusieurs voisins à porter plainte dans le passé.

Ces plaintes avaient amené les autorités municipales à effectuer plusieurs inspections et à donner des constats d'infraction, mais la situation ne s'est jamais améliorée.

Les occupantes ont été prises en charge par le Centre local de services communautaires (CLSC).

Des membres de leur famille devraient faire le grand ménage au cours des prochaines semaines. C'est la condition exigée pour permettre une réintégration des lieux.

«Elles vont devoir complètement vider les logements pour éliminer tout risque d'incendie et assurer leur sécurité, a expliqué M. Fillion. Lorsque ce sera fait, nous retournerons sur place faire une vérification et si tout est rentré dans l'ordre, les occupantes pourront réintégrer si elles le désirent.»