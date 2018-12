Invasions de domicile à Thetford Mines: ce suspect recherché

La Sûreté municipale de Thetford Mines demande l’aide de la population afin de retrouver un suspect dans deux dossiers d’invasions de domicile survenues en moins de 24 heures, en mai dernier.



Il s’agit de Jean-Guy Raymond, 28 ans. Raymond est sous mandat d’arrestation pour des accusations d’introduction par effraction, usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction, voies de fait graves, vol d’un véhicule, incendie criminel et port de déguisement dans un dessein criminel.



Le suspect mesure 1,69 mètre, a les cheveux bruns et rasés et a les yeux bruns.



Si vous avez des informations au sujet de cet individu ou qui permettraient de le localiser, contactez la Division des enquêtes criminelles au 418 338-0111 ou à la ligne Échec au crime, au 1 800 711-1800.



Un premier suspect a été arrêté relativement aux mêmes dossiers. Ruach Asselin, 27 ans, a été arrêté le 14 décembre dernier. Il a comparu au palais de justice de Thetford Mines pour les mêmes accusations énumérées plus tôt.



Il est demeuré détenu au centre de détention de Trois-Rivières.