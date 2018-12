L'alcootest obligatoire aussi en motoneige

Les motoneigistes aussi devront se soumettre à la nouvelle loi concernant la conduite avec facultés affaiblies, entrée en vigueur mardi matin.

«Désormais, la police peut exiger un échantillon d'haleine d'un conducteur qu'elle interpelle légalement», a expliqué l'avocat Jean-Guillaume Blanchette.

Pour le président du Club de Motoneige Harfang de L'Estrie, Daniel Beaudette, la nouvelle loi ne devrait pas changer le comportement des motoneigistes. Sa devise demeure la même: au volant, c'est tolérance zéro.

«Moi, j'en ai déjà vu des motoneigistes se faire arrêter, mais c'était des délinquants. Ce que je dis à mes membres, c'est qu'au volant, on ne boit pas. Notre plaisir, on l'a en conduisant. On va boire le soir, au motel ou chez moi, mais pas avant.»

Le motoneigiste d'expérience s'implique bénévolement dans son association depuis près de 40 ans. Avec son équipe, il s'apprête à surfacer les sentiers pour la saison. Avec la nouvelle loi, il espère qu'elle sera encore plus sécuritaire.

«On en jase entre nous et j'ai pas entendu personne que ça fatiguait. Moi je suis certain que ça va juste faire en sorte que les gens vont être encore plus prudents.»

La nouvelle loi sera-t-elle efficace? Jean-Guillaume Blanchette considère qu'il est trop tôt pour le savoir.

«Les études nous démontrent que la répression n'est pas toujours la meilleure solution et que la sensibilisation et l'éducation sont plus efficaces. Alors c'est le temps qui nous le dira.»

En Irlande, l'imposition d'une loi semblable avait permis de réduire le nombre de décès liés à la conduite avec facultés affaiblies de 23%.