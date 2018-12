L’amiante dans des voitures de métro surprend un contractant

La Société de transport de Montréal (STM) devra verser plus de 470 000 $ à une entreprise pour ne pas l’avoir avisé de la présence d’amiante à l’intérieur des moteurs de traction de ses voitures de métro au moment d’octroyer un contrat.

«La STM, par ailleurs, savait que le produit qu’elle confiait pour réparation contenait de l’amiante, un produit dangereux. La STM n’a pas agi de façon raisonnable en s’abstenant d’informer [Les Entreprises L.M.] de la présence de ce poison», a commenté le juge Louis Lacoursière, de la Cour supérieure du Québec, dans son jugement rendu le 12 décembre.

L’histoire remonte au mois de mars 2013. À cette époque, la STM a décidé de faire réparer les induits et les carcasses des moteurs de certaines voitures MR-73 qu’elle souhaite conserver pour une vingtaine d’années supplémentaires

Au terme d’un appel d’offres pour ces travaux, le contrat est octroyé aux Entreprises L.M. en mai 2013. Seul hic: la STM n’a pas alerté la compagnie de la présence d’amiante, dans les induits et les carcasses de moteurs à réparer, au moment de compléter l’appel d’offres.

Le produit dangereux a été découvert uniquement après avoir entamé les premières réparations. Le contractant a alors saisi les tribunaux, après avoir tenté de régler ce dossier à l’amiable, pour les coûts additionnels encourus par cette mauvaise surprise.

«Quand je m’achète un gâteau Vachon, là, je ne me demande pas s’il y a de l’arsenic dedans. Parce que ce n’est pas supposé », a affirmé à la cour Robert Lamarre, président de l’entreprise, qui s’est dit très inquiet pour son équipe exposée à de la poussière d’amiante.

«Le souci qu’il manifeste pour la santé de son personnel après le 11 juillet 2013 est apparu sincère et motivé non pas seulement par le risque d’une perte financière, mais par une inquiétude sérieuse et authentique pour les employés », a indiqué le tribunal.

L’organisme de transport public a assuré, lundi, que l’amiante, dont il est question dans ce jugement, n’est pas nocif pour ses clients.

Facture salée

La STM a tenté de convaincre le juge que les Entreprises L.M. étaient au courant que les équipements à réparer pouvaient contenir de l’amiante. La compagnie, en tant que spécialiste, doit assumer les risques liés à la soumission, croit aussi l’organisme public.

Ces arguments ont toutefois été balayés du revers de la main par le juge de la Cour supérieure.

«Point n’est besoin d’être spécialiste pour comprendre que la présence d’amiante aurait dû soulever un drapeau rouge», peut-on lire dans le jugement.

La STM a finalement été condamnée à verser la somme de 471 593,72 $ au contractant. La somme remboursera, entre autres, les coûts supplémentaires de l’équipement nécessaire à la protection des employés et de la mise en place de structures pour contrôler les poussières d’amiante.

Les Entreprises L.M n'ont pas rappelé le «24 Heures» pour commenter cette histoire.

«Le jugement est en cours d’analyse par les avocats de la STM pour voir ce qui s’offre à elle incluant de porter la décision en appel. Nous n'émettrons pas d'autres commentaires», a indiqué le porte-parole de la STM, Philippe Déry.