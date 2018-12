L'ancien Wal-Mart de Jonquière va finalement revivre

Le bâtiment où se trouvait l’ancien Wal-Mart à Jonquière va finalement revivre, 13 ans après la fermeture. C'est une entreprise du Saguenay qui s'en porte acquéreur.

Le magasin à grande surface avait été fermé en avril 2005 en pleine tentative de syndicalisation. Aucune discussion n'avait abouti pour la vente, jusqu'à ce que Gagnon Frères se manifeste, au début de 2018.

La chaîne spécialisée dans la vente de meubles et d'électroménagers acquiert ainsi un terrain de 170 178 pieds carrés. Gagnon Frères n'a pas voulu dévoiler le montant de la transaction, confirmant simplement qu'elle y déménagera son centre de liquidation et son centre de distribution pour son territoire québécois.

L'échéancier précis à déterminer

Wal-Mart s'était implanté dans le secteur, au début des années 2000, entraînant dans son sillage Tim Hortons, Yellow, EB Games, Bureau en gros et le quincaillier régional Potvin & Bouchard. Déjà, en août dernier, la ville de Saguenay avait annoncé la construction d'un complexe multisport de 21 millions de dollars, sur un terrain face au Wal-Mart.

«C'est certainement une bonne nouvelle», dit Michel Leclerc, de Potvin et Bouchard, en réagissant à l'arrivée de Gagnon Frères.

«Nous sommes un commerce qui dépend du trafic, et un commerce comme celui-là qui arrive ne peut qu'amener un peu plus d'achalandage. Et puis, leurs employés pourraient devenir de nouveaux clients pour nous.»

Même son de cloche chez Hyundai du Saguenay, nouvellement construit dans le secteur.

«Il y a déjà beaucoup de va-et-vient», dit le directeur des ventes Jimmy Girard. «C'est sûr que plus de gens qui se présentent dans le coin, ça nous donne une bonne visibilité.»

Le départ éventuel du centre de liquidation de Gagnon Frères risque de créer une fracture au centre-ville du quartier de Kénogami. Le conseiller Michel Thiffault a indiqué que des promoteurs ont été approchés pour reprendre l'espace commercial.