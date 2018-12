«Le gouvernement Trudeau est tout écartilllé!»

«Il y a pas mal de gens au Québec et au Canada qui vont dire qu’on y comprend plus rien!»

Alors que le gouvernement Trudeau s’est engagé à faire de la lutte aux changements climatiques sa priorité absolue, il a acheté le pipeline Transmountain pour en assurer l’agrandissement, en plus d’annoncer mardi un investissement de plus de 1,6 milliard de dollars dans l’industrie pétrolière et gazière canadienne.

Pour Mario Dumont, Justin Trudeau se retrouve en mauvaise posture: il veut soutenir l’industrie d’un côté, alors qu’au Québec le pétrole est très mal perçu.

«Le gouvernement Trudeau se retrouve sur le plan du discours et de l’action écartillé comme un veau sur la glace pour une raison bien simple : il ne donne jamais l’heure juste.»

L’animateur a l’impression que bien des gens ont du mal à le dire : «l’industrie pétrolière est FON-DA-MEN-TALE pour l’économie du Canada. Pas pour enrichir les producteurs pétroliers! Pour l’économie d’une couple de provinces qui perdent des milliers d’emplois! On parle de pertes de 80 millions chaque jour en redevances pour le gouvernement, pour le pays!» précise-t-il.

Il croit que le gouvernement n’a tout simplement pas le choix d’aider l’industrie pétrolière, mais n’est pas capable de l’admettre de façon franche et l’intégrer dans ses discours.

«Au nom du discours sur l’environnement, on ne peut jamais parler en bien de l’industrie pétrolière. Il va falloir apprendre le langage franc qui devra teinter les réflexions futures», croit-il.

