Les anti-immigrants seront surveillés

«Il faut surveiller les mouvements qui mettent en doute la politique d’immigration du Canada», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau lors d’une entrevue accordée lors de son passage à Salut, Bonjour, lundi matin.

Cette déclaration a fait bondir le chroniqueur Richard Martineau, qui a rapidement dénoncé ces propos.

«Les surveiller? Il faut surveiller ceux qui posent des questions? Ceux qui disent qu’on n’a peut-être pas la meilleure politique sur l’immigration. C’est comme si qu’il n’y avait qu’une seule façon de parler d’immigration au Canada : la façon Justin Trudeau, c’est tout. Si tu as un regard critique, on va te surveiller!», détaille le chroniqueur.

Il juge qu’on a le droit de se poser des questions sur l’immigration et plus particulièrement sur ses dérives.

«Est-ce qu’il y a des questions à se poser sur l’immigration? ''NON'', selon Justin Trudeau et selon le nouveau Pacte sur les Migrations de l’ONU. Il n’y a qu’une façon politiquement correcte de parler d’immigration et ceux qui posent des questions doivent être surveillés!», ajoute le commentateur qui n’en revient pas.

