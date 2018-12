Louis Garneau veut une journée internationale «pas de texto en auto» le 22 décembre

Louis Garneau veut faire du 22 décembre la journée internationale «pas de texto en auto».

Le 22 décembre 2017, Jason Lowndes, un cycliste australien «prometteur» qui a fait partie de l’équipe Garneau «a été tué par quelqu’un qui textait au volant» alors qu’il s’entrainait. Touché par ce décès survenu quelques jours avant Noël, Louis Garneau a décidé de s’investir pour «la vie» afin de sensibiliser les gens au texto au volant.

«On va essayer de toucher des millions de personnes», a indiqué le président de Garneau. Pour cette première année, il a rassemblé ses 50 distributeurs, mais l’association cycliste de l’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Japon également.

Le gouvernement du Québec appuie aussi cette initiative «très porteuse» selon la vice-première ministre Geneviève Guilbault. «Tout le monde sait que c’est idiot de texter au volant, mais malgré tout, plusieurs personnes continuent de le faire», a déploré la ministre.

Résolution

Pour appuyer son initiative, Louis Garneau était accompagné de 22 personnes impliquées dans le vélo ou la sécurité routière dont quelque proche de victimes du texto au volant. De ce nombre, Nancy Waters a perdu sa fille cycliste dans un accident d’auto.

Lorsqu’elle a quitté pour son entrainement, sa fille Helen lui a dit «à plus tard, maman. Je ne lui ai plus jamais parlé ensuite», s’est-elle rappelée en pleur.

Mme Waters et les autres se sont donc engagés à soutenir la Journée internationale «pas de texto en auto» et à ne plus jamais texter alors qu’il était au volant. «Je pense que ce qu’on fait aujourd’hui va peut-être être plus fort que la loi, parce que ça touche le cœur et ça plus de portée qu’une amende par un policier», espère Louis Garneau.