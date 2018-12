Nette baisse du nombre d'orignaux abattus cette année

Près de 19 700 orignaux ont été abattus par les chasseurs québécois cette année. C'est près de 8000 orignaux de moins que l'année dernière et le niveau de capture le plus bas en dix ans.

La dernière fois que la chasse s'est retrouvée sous le cap des 20 000 bêtes, c'était en 2008 avec 18 778 orignaux abattus.

Au Bas-Saint-Laurent, l'endroit de prédilection pour chasser l'orignal, le portrait est le même alors que seules 2913 bêtes ont été récoltées en 2018. C'est 36 % de moins que l'année dernière.

Cette baisse s'explique, en partie, par le fait qu'au Bas-Saint-Laurent, la chasse à l'orignal est redevenue «restrictive» cette année, après trois années de chasse «permissive» qui permettait de traquer autant le mâle que la femelle et le veau.

L'objectif des trois dernières années était de faire baisser la densité du cheptel d'orignaux dans la région, qui était trop élevé.

Des conditions difficiles

«Les conditions n'étaient pas là, il a fait très chaud, nous avons eu droit à plusieurs journées de grands vents et ces conditions ont affecté notre récolte», a souligné un spécialiste de la chasse, Ernie Wells.

Au Bas-Saint-Laurent, le vent a grandement joué en défaveur des chasseurs.

«Le pire ennemi de la chasse et de la pêche, c'est le vent. En période de rut, en période de "call", le vent vient jouer contre nous parce que l'orignal ne nous entend pas "caller" et on n'entend pas ses réponses non plus, alors le dialogue est absent», a expliqué le propriétaire des boutiques Pro-Nature de Rimouski et d'Amqui, Mario Ross.