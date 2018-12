Nouveau projet domiciliaire à la station de ski Le Valinouët

Un nouveau projet domiciliaire, directement au pied des pentes à la station de ski Le Valinouët de Saint-David-de-Falardeau, a été lancé mardi.

Le bâtiment devrait être érigé à l’emplacement du chalet actuel du centre de ski, car un nouveau chalet d’accueil de 4 M$ doit être construit en 2019.

«Tous les ingrédients sont là pour que la soupe soit bonne», a imagé le directeur général du Valinouët, Alain Tremblay, pour parler de ce projet.

L'an passé, un premier projet de condos et studios n'avait pas fonctionné avec des prix allant jusqu'à 340 000 $ par unité d’habitation. Cette fois, le nouveau projet est plus abordable.

«C'est plus raisonnable avec des prix commençant à 127 500 $ jusqu’à 239 500 $.»

Le projet d'hébergement avec condos et lofts devrait compter deux phases, dont une première avec une trentaine d'unités. Les acquéreurs s'engageront à louer des chambres, 30 jours par hiver, pour combler l'absence d'hébergement de courte durée.

Les promoteurs sont des firmes régionales, PE Bergeron Investissement et EPA Architectes. «Il faut encourager l'achat local. Ça a du sens. On a des entrepreneurs de qualité ici», estime M. Tremblay.

Avec ce nouveau produit, Le Valinouët étalerait ainsi ses activités sur deux saisons.

«C'est la porte d'entrée des Monts-Valin pour une panoplie d'activités et pour de l'hébergement courte durée qu'on n’a pas», a précisé la mairesse de Saint-David-de-Falardeau, Catherine Morissette.

Les premiers jours de mise en vente laissent croire que cette fois est la bonne.

«Il y a beaucoup d'intéressés. Le téléphone ne dérougit pas», a expliqué Alain Tremblay.

La mairesse Morissette est optimiste. «Les prix sont plus raisonnables pour le marché du Saguenay et que ce soit un promoteur régional, il ne partira pas à la course, lui, après le projet.»

Si tout va comme prévu, le chantier pour le projet domiciliaire et pour le nouveau chalet sera ouvert ce printemps afin que tout soit complété à l'automne 2019.