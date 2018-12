Qui va ramoner les cheminées rimouskoises?

La Ville de Rimouski est incapable de dénicher une entreprise pour le ramonage des quelque 9000 cheminées résidentielles de son territoire. Pourtant, ce contrat est évalué à près de 500 000$.

Rimouski attribue pareil contrat depuis plus de 20 ans. En contrepartie, la Ville refile la facture à ses citoyens à même leurs comptes de taxes.

Le contrat actuel venant à échéance le 31 décembre, Rimouski a lancé un appel d'offres plus tôt cet automne qui n'a attiré aucun soumissionnaire. Un deuxième appel d'offres publié récemment est également demeuré sans résultat.

«C'est un peu surprenant de voir que personne n'a appliqué sur ce contrat-là. On a même fait des vérifications auprès des firmes qui sont venues chercher la documentation et qui n'ont pas soumissionné. On s'est entre autres fait dire qu'il y a des problèmes de recrutement de main-d’œuvre. Bien entendu, les firmes doivent aussi avoir une certaine stabilité financière pour nous assurer que le travail sera fait», explique Marc Parent, le maire de Rimouski.

Dans les comptes de taxes qui seront envoyés en début d'année, il n'y a aura donc pas un montant prévu pour le ramonage des cheminées. Le maire Marc Parent demeure tout de même confiant de trouver une entreprise qui voudra faire le travail d'ici le printemps.

Quand ce sera fait, une facture sera expédiée aux citoyens concernés. Sinon, ce sera à chacun de se trouver un ramoneur.

«On pourrait toujours décider d'aller dans la même voie que les autres municipalités qui n'offrent pas le service. Si c'était la décision du conseil, à ce moment-là, il y aurait nécessité de procéder à des modifications réglementaires pour obliger les citoyens à procéder au ramonage de leur propre cheminée», précise le maire de Rimouski.