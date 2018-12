Rabais aux résidents qui utilisent les traversiers

Le gouvernement du Québec et la Société des traversiers du Québec accorderont des rabais aux résidents de la Basse-Côte-Nord qui voyagent par bateau.

Le ministre des Transports, François Bonnardel en a fait l’annonce à Sept-Îles, mardi.

La baisse des tarifs s’appliquera dès le 24 décembre sur le transport de camionnettes, de motoneiges et sur le prix des lits en occupation quadruple à bord du Bella Desgagnés. Ce navire assure le transport des personnes et des marchandises dans les communautés isolées de la Basse-Côte-Nord et de l’île d’Anticosti.

De plus, le transport aérien sera payé par le gouvernement pour les clients qui ne peuvent voyager quand le navire n’accoste pas à un quai lors de conditions climatiques difficiles. Des situations qui surviennent de plus en plus souvent.

«C’était de répondre rapidement aux gens qui veulent se déplacer pour des [raisons] familiales, de santé, d’affaires ou autre», a précisé François Bonnardel.

Route 138

Inévitablement, le sujet du prolongement de la route 138 sur la Basse-Côte-Nord a été abordé par des élus de la Côte-Nord rencontrés par le ministre.

«On entend parler du troisième lien à Québec, d’un deuxième pont à Saguenay, alors qu’on n’a même pas un lien routier de complété ici. Il est grand temps qu’on passe à l’action. J’ai confiance», a indiqué le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.

Le maire de Gros-Mécatina, une des communautés qui n’a pas de lien routier, entend talonner le ministre sur ce dossier. «Inquiétez-vous pas. Vous allez être la victime d’un appel une fois par semaine pour savoir si les choses avancent» a lancé Randy Jones, sourire en coin, au ministre Bonnardel lors de l’annonce.

Le ministre entend s’assurer que la construction de deux tronçons annoncée par le précédent gouvernement sera faite avant la fin du mandat de la CAQ et avec la collaboration du gouvernement fédéral. Pour les 225 kilomètres de route qui restent à construire pour relier toutes les communautés, il s’est engagé à établir un échéancier.

« S’assoir avec le fédéral et après, donner un échéancier aux élus pour être capable de dire : on y va sur sept ans, 10 ans. Je pense que c’est le portrait qu’on va regarder avec les élus et répondre après ça aux questions.»