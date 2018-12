Reconnaissez-vous cette femme?

La police de Montréal est toujours à la recherche de l’automobiliste ayant commis un délit de fuite mortel, au début mai, dans l’ouest de l’île.

Les autorités ont d’ailleurs diffusé un portrait-robot de la suspecte recherchée, mardi, dans l’espoir que quelqu’un la reconnaisse.

Le crime est survenu le 4 mai, un peu avant 22 h 30, dans l’arrondissement de L’île-Bizard–Sainte-Geneviève, alors que le secteur était plongé dans l’obscurité en raison d’une panne d’électricité et que de forts vents soufflaient.

Le véhicule conduit par la suspecte a happé un piéton à une intersection. La conductrice s’est brièvement arrêtée avant de poursuivre son chemin.

Ce sont des passants qui ont porté assistance à la victime.

La voiture de la suspecte serait de couleur or et serait décolorée. Il s’agit d’une Mazda ou d’une Toyota quatre portes fabriquée entre 2010 et 2014.

La femme recherchée serait une blanche aux cheveux noirs âgée entre 20 et 25 ans. Elle mesurerait environ 1,50 mètre (5 pi) et pèserait approximativement 59 kg (130 lb). Elle s’exprimerait en français.

Au moment du crime, elle portait un chandail de couleur crème.

Toute information au sujet de cet événement peut être transmise à Info-Crime, au 514-393-1133 ou directement au 911.