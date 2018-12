TVA Sports met la table pour JiC

TVA Sports sort l’artillerie lourde pour l’arrivée de l’animateur Jean-Charles Lajoie à son antenne. La chaîne spécialisée est allée chercher l’aide d’Yves Aucoin, fréquent collaborateur de Céline Dion et du Cirque du Soleil, pour l’habillage visuel de la nouvelle émission, JiC.

«Il est habitué de travailler avec Céline, alors il a vraiment réussi à maximiser les possibilités de l’espace restreint du studio», indique le producteur Éric Belley.

Dès janvier, l’émission JiC (prononcer « Ji-Cé ») sera diffusée en direct, de 17 h à 19 h, du lundi au vendredi pour rivaliser avec le 5 à 7 de RDS. Les amateurs pourront également la suivre sur les ondes de TVA Sports, ou encore via l’application mobile de la chaîne.

Les enjeux sont grands pour cette case horaire. Éric Belley ne le cache pas. C’est pourquoi il espère tirer son épingle du jeu en offrant une « contre-offre » à la programmation des autres chaînes.

Les enjeux

«C’est ce qui met la table pour la soirée télévisuelle. C’est à ce moment-là que les gens commencent à penser à la partie de hockey qui va se jouer plus tard. Avec JiC, on a l’intention de transgresser les codes des émissions de sport ; on ne veut pas dénaturer Jean-Charles en le mettant dans une émission formatée. Alors oui, on va parler de sports, mais on va aussi parler de société, d’actualité et de culture», avance-t-il. Bien évidemment, le sport demeurera toujours la ligne directrice de cette nouvelle émission. Mais puisqu’elle collera de près à l’identité de son animateur, elle ratissera donc beaucoup plus large, promet Éric Belley. «Jean-Charles a des intérêts hyper variés, et on veut ajouter tous ces éléments dans le format de l’émission», précise le producteur. Pour ce faire, l’animateur sera flanqué d’une équipe de collaborateurs qui sera annoncée prochainement.

L’émission JiC sera diffusée à 17 h du lundi au vendredi sur les ondes de TVA Sports, à compter du 14 janvier. D’ici là, Jean-Charles Lajoie commente l’actualité sportive tous les matins dans l’émission Dutrizac de 6 à 9 sur les ondes de QUB radio .