Un agresseur dans le métro va en prison

Un jeune pervers qui ciblait des femmes dans le métro pour leur faire des attouchements sexuels a écopé de 18 mois de prison qui vont, selon lui, l’aider à changer.

«Plusieurs penseront qu’une tape sur les fesses, ce n’est pas grave, mais il s’agit de l’intimité d’une personne, il faut arrêter de banaliser ce genre de comportement», a déclaré la victime de Kevins Monette-Décosse à la cour, juste avant qu’il ne prenne le chemin de la prison la semaine passée, au palais de justice de Montréal.

Monette-Décosse, 23 ans, a fait six victimes durant l’été, ce qui lui a valu d’être condamné pour agressions sexuelles et voies de fait.

Chaque fois, il ciblait des femmes adultes qu’il trouvait attirantes pour s’approcher et commettre des attouchements.

Mais il devenait de plus en plus agressif. Il a, par exemple, insulté une victime en la frappant ou en la jetant au sol avant de commettre son crime.

Vibrant plaidoyer

«Pendant 20 ans où j’ai pris le métro quotidiennement, mon état d’esprit était l’insouciance, avec un sentiment de sécurité et de confort, a expliqué une des victimes dans une déclaration lue à la cour. Maintenant, je suis craintive.»

La femme, dont l’identité est protégée par la cour, a d’ailleurs livré un vibrant plaidoyer contre les inconduites sexuelles dans le métro.

«Plus souvent qu’on le voudrait, on a la sensation de sentir une main [...], mais on donne le bénéfice du doute, a-t-elle dit. En tant que femme, on se dit que la personne n’a pas fait exprès, que c’est ça prendre le métro à Montréal. Le message que la société nous envoie, c’est que ce n’est pas grave, mais ça l’est.»

Elle a tenu à le dénoncer, pour faire changer les mentalités, ajoutant «en avoir marre» que ces gestes restent impunis.

Monette-Décosse s’est pour sa part excusé, disant comprendre la gravité de ses gestes. Il souhaite entreprendre une thérapie pour agresseurs sexuels.

En plus de la peine de prison, Monette-Décosse devra ensuite respecter une probation de trois ans. Il a aussi été inscrit au registre des délinquants sexuels.