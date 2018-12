Un problème de signalisation, selon un témoin

Un témoin du violent carambolage qui a fait deux morts à Bécancour jeudi dernier estime que la signalisation aurait dû être plus visible dans ce secteur où se déroulaient des travaux. Il refuse de rejeter le blâme sur le conducteur d’un semi-remorque qui a percuté une file de véhicules.

En entrevue au Québec Matin, Yves Boisvert a expliqué que les automobilistes auraient dû être avertis plus tôt de la présence de travaux près du pont Laviolette, sur l’autoroute 55. Une voie était fermée à la circulation.

M. Boisvert a expliqué que des automobilistes devaient s’arrêter dans la voie obstruée avant de pouvoir s’insérer dans la voie de droite.

«J’ai de la misère à dormir»

Depuis jeudi dernier, Yves Boisvert revoit les images de l’accident.

«J’ai de la misère à dormir, a-t-il confié. Quand je l’ai vu dans le décor, je me suis dit ça se peut pas. C’est incroyable. Et il a été chanceux. Il a failli traverser de l’autre côté et faire un face-à-face.»

En 2017, six personnes ont été tuées et 727 autres blessées sur les chantiers du Québec.