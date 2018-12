Vidéotron vend sa division 4Degrés Colocation pour 259 M$

Vidéotron a annoncé mardi la vente des activités des centres de données 4Degrés Colocation pour 259 millions $ à l’entreprise américaine Vantage Data Centers.

La filiale de Québecor Média avait acquis 4Degrés Colocation pour une trentaine de millions de dollars en 2015. Fondée à Québec, 4Degrees exploite deux installations à Montréal et à Québec.

Dans le giron de Vidéotron, 4Degrés a agrandi son centre de Québec et étendu ses activités à la métropole avec la construction d’un deuxième centre de données à la fine pointe de la technologie.

«Alors que le marché de solutions infonuagiques s’accélère dans un contexte de concurrence mondiale, cette transaction permettra à 4Degrés de poursuivre sa croissance entre les mains d’une entreprise présente dans plusieurs marchés stratégiques en Amérique du Nord», a souligné Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron, dans un communiqué.

Vantage Data Centers, chef de file nord-américain des centres de données, «pourra compter sur des équipes aguerries dont l’expertise et le savoir-faire ont fait leurs preuves », a fait savoir la dirigeante.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu dans les prochaines semaines après l’autorisation des autorités réglementaires.

«Après un dialogue approfondi avec nos clients, Vantage a identifié les marchés de Montréal et de Québec comme des marchés très attractifs en raison de leurs faibles coûts énergétiques, de leurs incitations fiscales et de l’excellente connectivité de la fibre», a déclaré Sureel Choksi, président et chef de la direction de Vantage Data Centers, dans un communiqué.