Amber Heard menacée de mort après avoir accusé Johnny Depp

L’actrice Amber Heard a expliqué avoir vécu l'enfer après avoir accusé son ex-mari Johnny Depp de l'avoir frappée.

La vedette d'Aquaman a notamment été obligée de changer de numéro de téléphone après avoir reçu des menaces de mort.

Dans une tribune publiée dans le Washington Post, l'actrice promet qu'elle se battra jusqu'au bout pour tenter d'améliorer le sort des femmes qui témoignent des abus dont elles sont victimes.

«J'écris en tant que femme qui a été obligée de changer de numéro de téléphone chaque semaine parce que je recevais des menaces de mort. Pendant des mois, je n'ai quitté que rarement mon appartement, et quand je le faisais, j'étais poursuivie par des caméras drones et par des photographes à pieds, en moto ou en voiture. Les tabloïds qui postaient des photos de moi le faisaient pour me présenter de manière négative. J'avais l'impression d'être accusée publiquement et ma vie et ma carrière dépendaient de jugements que je ne pouvais pas contrôler», a-t-elle écrit dans le journal.

Pour que les choses changent, elle appelle aujourd'hui à accepter les accusations de femmes qui viennent raconter les histoires d'abus dont elles sont victimes.

«Le Congrès américain doit autoriser à nouveau et renforcer la loi sur les violences contre les femmes. Je veux m'assurer que les femmes qui viennent parler de violence reçoivent plus de soutien. Nous élisons des représentants qui savent à quel point nous sommes attachés à ce genre de problèmes.»

«Nous pouvons travailler ensemble pour demander des changements en ce qui concerne les lois, les règles et les normes sociales. Pour réparer les déséquilibres qui ont façonné notre vie», a conclu celle qui est ambassadrice pour les droits des femmes à l'American Civil Liberties Union.