Les employés politiques de l’aile parlementaire de l’Assemblée nationale et des bureaux de comtés de Québec solidaire veulent se syndiquer, une mesure qui a fait rire le chroniqueur politique Jonathan Trudeau.

«Depuis que j’ai lu cette nouvelle-là ce matin, à chaque fois que j’y pense, j’ai un sourire et je pars à rire. C’est la nouvelle la plus loufoque que j’ai entendue depuis très longtemps!», a lancé Jonathan Trudeau lors de son analyse à l’émission Mario Dumont.

Mario Dumont, l’animateur, se demande même si c’est légalement faisable.

«C’est comme si on ne faisait pas de distinction entre les partis politiques, en ce sens que ce sont des employés qui relèvent de l’Assemblée nationale. Alors comment ça fonctionnerait?», se demande Jonathan Trudeau.

«S’ils partent en grève dans 10 comtés, ça veut dire que les citoyens n’ont plus accès au service des députés parce que le bureau de comté est fermé!», ajoute Mario Dumont.

«Il y a plein d’exemples comme ça qui me viennent en tête», ajoute Trudeau.

«Dans un souper spaghetti, un organisateur qui dit par exemple: ''on devait avoir l’attaché politique de tel député qui devait venir nous remettre un chèque, mais malheureusement il est 7h, et comme il est à temps double après 6h...fallait qu’il retourne chez lui, donc on ne l’a pas.''», ironise Trudeau.

