Code vestimentaire:«les règles sont correctes comme ça»

Québec solidaire (QS) a connu une année de rêve, alors que la formation politique a été en mesure de faire élire dix députés lors des dernières élections et que ceux-ci ont réussi à se faire particulièrement remarquer lors de certains coups d’éclat.

En entrevue à Mario Dumont, le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a fait le bilan de l’année politique de la formation.

«On a repoussé les limites de ce qui était possible et faisable dans la tête de beaucoup de gens», a-t-il lancé tout en affirmant que les députés nouvellement élus avaient beaucoup à apprendre du travail parlementaire.

Il croit néanmoins que Québec solidaire sort du lot.

«C’est nous qui contrastons le plus par rapport aux positions actuelles du gouvernement, et les autres oppositions sont en transformation avec les courses à la chefferie qui se dessinent», explique-t-il.

Code vestimentaire

Québec solidaire a été accusé d’aller chercher de la visibilité à tout prix, notamment avec le débat sur le code vestimentaire à l’Assemblée nationale.

«On attire l’attention sur les enjeux importants, sauf le code vestimentaire», a admis Sol Zanetti.

«C’est un combat qu’on ne souhaite pas mener, on ne veut pas un changement des règles à l’Assemblée, on trouve qu’elles sont bien correctes de même.»

«C’est correct pour les médias de parler d’affaires plus légères, mais je ne pensais pas que tous les chroniqueurs du Québec embarqueraient là-dedans. Je ne critique pas leur priorisation dans cette semaine-là. S’ils ont jugé que c’était l’affaire dont il fallait parler le plus possible...c’est à eux d’en juger, puis à leurs téléspectateurs, ou leurs auditeurs ou leurs lecteurs», affirme le député de Jean-Lesage.

Pour lui, mais également pour QS, la priorité demeure le dossier environnemental.

Syndicalisation

Sur la syndicalisation des employés de Québec solidaire, Zanetti dit accueillir très favorablement cette demande.

«On sait que la politique c’est des conditions de travail difficiles. On veut garder le sens de la mission et le bonheur au travail. Comment est-ce que ça va s’arrimer avec les lois du Québec? [...] On pense même que ça va amener une meilleure entente dans les relations de travail. Peut-être que ça va inspirer d’autres ailes parlementaires.», conclut le jeune député.