«Corteo», le cœur à la fête!

Qui a dit que les funérailles devaient nécessairement être tristes? Celles de «Corteo», emballante fresque que le Cirque du Soleil propose au Centre Bell pour le temps des fêtes, sont joyeuses, animées, pleines de tendresse et toucheront directement les cœurs des petits et grands enfants.

Amorcé sous chapiteau à Montréal en 2005, le périple de «Corteo» s’est depuis étiré à travers 64 villes dans 19 pays, devant plus de huit millions de spectateurs. L’œuvre connaît maintenant une deuxième existence en aréna depuis le printemps dernier. Et on félicite le Cirque du Soleil de miser encore sur cet enchainement festif et rassembleur, d’une grande beauté, qui remplit son mandat de simplement réjouir.

Comique et cocasse

L’expression «Corteo» signifie «cortège» en italien. Dans l’imaginaire du metteur en scène Daniele Finzi Pasca – aussi artisan du coloré «Luzia», que le Cirque dévoilait à Montréal au printemps 2016 –, la poétique procession funèbre se déploie dans le songe d’un clown qui fantasme ses propres adieux.

Le spectacle rassemble une dizaine de personnages principaux (mais une cinquantaine d'artistes au total sur les planches), qui sont à la base de l’action. «Corteo» s’avère très théâtral, évoque l’époque médiévale dans sa présentation visuelle et sonore – les musiciens vont et viennent d’ailleurs sur scène au gré des chorégraphies –, et met en valeur le style clownesque, tant dans les costumes que les nombreuses pitreries, qui font régulièrement s’esclaffer une foule attendrie, comme on a pu le constater mercredi, soir de première médiatique.

Souvent d’une grande simplicité, ludique, articulé autour d’une trame relativement facile à identifier et à comprendre – ce qui n’est pas toujours le cas dans les productions du Cirque du Soleil, qui a parfois tendance à trop verser dans un penchant onirique – «Corteo» amalgame les moments dépouillés, simplement comiques ou cocasses, et les segments de prouesses impressionnantes, lesquelles renouent avec l’essence brute de l’art du cirque.

Les prestations de roues Cyr, de planches sautoirs, d’échelle et de sangles susciteront l’émerveillement par la seule puissance de l’exploit humain, sans donner dans la surenchère.

Aux premiers instants de la soirée, les acrobaties aux lustres luxueux assurent un départ en force, aussi joli qu’éblouissant, et les jeux de trampoline sur lits installent l’ambiance juvénile qui restera tout au long celle de «Corteo».

Les plus sensibles craqueront devant les tableaux les plus élémentaires: ces petites paires de souliers en mouvement sans jambes pour les mener, ce numéro de mini-golf avec une balle «vivante», cette dynamique joute de jonglerie. Avant l’entracte, la petite clownesse cause à juste titre un tabac en s’élançant au-dessus de l’assistance, accrochée à un immense bouquet de ballons.

Tantôt tranquille, tantôt survolté, «Corteo» atteint l’équilibre à tous niveaux et ne lasse à peu près jamais. Une cérémonie qui donnera le cœur à la fête, même aux plus cyniques.