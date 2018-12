Essence : pas de hausse en vue

Il semble que les automobilistes qui bénéficient d’un répit à la pompe depuis quelques semaines peuvent dormir tranquilles; du moins pour la période des Fêtes.

Le CAA-Québec ne prévoit pas, à court termine, d’augmentation significative du prix du litre d’essence qui se vend actuellement autour de 1,15$ à Montréal.

«C’est essentiellement le jeu de l’offre et la demande qui fait la différence. Apparemment, les réserves sont bien remplies, la demande des automobilistes est moins grande, donc ça permet de rééquilibrer les prix à un niveau intéressant», explique Annie Gauthier, porte-parole de l’organisme.

Selon Mme Gauthier, il est «très difficile» de savoir combien de temps encore cela durera, mais «ça devrait perdurer pour quelques semaines».

À l’heure actuelle, les automobilistes de la région de Gatineau sont les plus avantagés alors qu’ils paient le litre d’essence environ 1$. Ailleurs en province, les prix varient de 1,09$ à Saguenay et Trois-Rivières à 1,14$ à Sherbrooke et Rimouski en passant par Québec ou la moyenne est de 1,12$.