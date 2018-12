François Legault ouvert au retour du baseball à Montréal

Le premier ministre du Québec, François Legault, s’est dit ouvert au retour d’une équipe du baseball majeur à Montréal.

M. Legault a exprimé sa pensée lors de l’émission «Dutrizac de 6 à 9» sur les ondes de QUB Radio, mercredi matin.

«Oui, si on me dit demain matin que les joueurs de baseball, qui gagnent des millions de dollars, et qui vont payer des impôts qu’on ne reçoit pas actuellement, remettront une partie de ces impôts-là pour aider que le projet se fasse. Encore là, si je mets un dollar et que je récolte deux dollars au ministère des Finances, on est gagnants, a souligné M. Legault. Je suis ouvert au retour du baseball. Je pense que ça serait bon pour la réputation de la ville de Montréal.»

Interrogé à chaud sur cette déclaration, le descripteur des matchs de baseball à TVA Sports Jacques Doucet a appuyé les dires du premier ministre.

«C’est ce que je n’ai jamais compris lorsque les Expos sont partis, a confié Doucet lors de l’émission "Les Partants" sur les ondes de TVA Sports. Si je me souviens bien, le premier ministre Lucien Bouchard avait dit : "Écoutez, je ne mettrai pas d’argent dans les poches de millionnaires alors que je ferme des lits d’hôpitaux".»

«[Mais] pour les alimenter les lits d’hôpitaux, ils ont perdu énormément d’argent en impôts puisque les joueurs sont partis et les employés des Expos, qui payaient des impôts, ont été libérés aussi.»

«Si vous avez une masse salariale entre 80 et 100 millions $, ils (NDLR: les joueurs) vont payer au moins de l’impôt sur les 80 matchs qu’ils vont jouer à Montréal. Si le gars fait 10 millions $ par année, il va en payer sur 5 millions $. Et cet argent va aller dans les coffres de l’État. Je pense que c’est un retour qui serait juste advenant une implication, minime peut-être, du gouvernement provincial ou fédéral pour aider messieurs Bronfman et compagnie à construire un stade ou à payer l’arrivée d’une équipe du baseball majeur au Québec. Ce serait un retour. Le gouvernement investirait là-dedans, mais les joueurs en paieraient une partie aussi.»