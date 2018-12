Jean Tremblay mécontent du budget 2019

La nouvelle hausse de taxes imposée aux citoyens de Saguenay dans le cadre du budget 2019 fait bondir l’ex-maire Jean Tremblay.

«8% en deux ans, ça ne s’est pas vu souvent. C’est vraiment indécent», a déclaré celui qui a été maire de Saguenay pendant 20 ans, jusqu'en 2017.

Mais plus encore, Jean Tremblay en a assez que la mairesse de Saguenay, Josée Néron, et le conseil municipal actuel lui imputent toutes leurs décisions.

«Il n’y a pas une réunion où Josée Néron ne prononce pas mon nom, où elle ne parle pas de l’ancien régime. C’est pour ça que j’interviens aujourd’hui», a-t-il précisé.

L’ancien maire n’accepte pas que la mairesse le blâme pour la dette que la Ville doit aujourd’hui rembourser.

«Elle a commencé son discours en disant: "on ne veut pas se comparer aux autres". Je comprends, on est moins endettés que la moyenne des grandes villes. Puis en plus, on a des centrales hydroélectriques. La dette est dans ça», a ajouté Jean Tremblay, qui est convaincu d'avoir laissé la ville en bonne santé financière.

Les citoyens de Saguenay, eux, auraient préféré recevoir autre chose pour Noël qu’une nouvelle hausse de taxes. Les résidents du secteur de Laterrière sont ceux qui écoperont le plus. En tenant compte de l’augmentation de la valeur des maisons, ces derniers verront leur avis d’imposition augmenter de près de 7%.

«Pour les services qu’on a, je trouve que ce n’est pas justifié», a commenté une citoyenne du secteur.

Le Parti des citoyens de Saguenay et l’Association des contribuables de Saguenay partagent cette grogne.

«Josée Néron a trahi sa promesse de s’en tenir au taux d’inflation, qui était de 1,7% l’an passé, a dénoncé le chef du Parti des citoyens, Dominic Gagnon. C’est un budget désastreux.»

«Il va falloir que Mme Néron fasse preuve de réalisme et qu’elle aille sur le plancher des vaches pour voir la réelle capacité de payer de ses citoyens», a déclaré Mélanie Boucher de l’Association des contribuables.