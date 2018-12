La grève perdure à la Résidence des bâtisseurs de Matane

Les syndiqués de la Résidence des bâtisseurs de Matane sont toujours en grève. Après plus d'un mois, les négociations sont au point mort, ce qui pousse des anciens employés et même des résidents à intervenir.

Chaque jour depuis le 13 novembre, les quelque 40 syndiqués de la Résidence se relaient pour manifester devant la résidence pour personnes âgées.

«Ils méritent un meilleur salaire pour tout le travail qu'ils font, c'est sous-payé ici, c'est vraiment sous-payé», lance un ancien employé de la Résidence.

Les préposés aux bénéficiaires, les serveurs et les préposés à l'entretien exigent de meilleurs salaires.

«Les postes pour lesquels on veut faire du gros rattrapage, ce sont les préposés aux bénéficiaires, on exige 15$ de l'heure», a expliqué le représentant syndical de l'Union des employés et employées de service de la section locale 800, Alexis Roy.

Selon le syndicat, au troisième échelon, soit le plus élevé, un préposé aux bénéficiaires gagne 12,86$.

«12$ de l'heure aujourd’hui tu ne vas pas loin, avec le coût de la vie qui n'arrête pas d'augmenter c'est pour ça qu'on se bat, je trouve ça important», a souligné une cuisinière à la Résidence, Francine Thibault.

37 jours après le début de la grève générale illimitée, une entente avec l'employeur semble toutefois hors de portée.

«C'est le statu quo, il ne se passe rien, on ne demande qu'à négocier, mais il faut que je me dispute seulement pour avoir des dates de rencontre et pour ne pas qu'elles soient annulées», a indiqué M. Roy.

Pour mettre de la pression sur la direction, qui a refusé la demande d'entrevue de TVA Nouvelles, les employés font aussi des moyens de pression à l'interne. Les desserts ne sont plus servis et le ménage se fait moins souvent.

«Ça nous fait mal au cœur, mais au moins ils nous appuient», a ajouté Mme Thibault.

«Les gens ne peuvent pas trop se plaindre, mais on a hâte que ça finisse quand même. Il y a moins d'employés que d'habitude, alors ça occasionne certains retards et ce n’est pas toujours plaisant», a expliqué Réginald Michaud, qui habite la résidence et qui se trouve à la tête d'un nouveau comité de résidents qui tentera de dénouer l'impasse.

Un ancien employé de la résidence organise une marche citoyenne samedi, à Matane, en appui aux employés alors que pour le moment, il n'y a pas d'autres négociations de prévues.

Au Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas que cette résidence qui est aux prises avec un conflit de travail.

À Rimouski, les syndiqués des résidences de l'Immaculée et du Manoir Les Générations ont récemment voté pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. Dans les deux cas, ce sont les salaires qui posent problème.