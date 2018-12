La grippe s'installe avec l'arrivée des Fêtes

Comme chaque année, la grippe s'invite à l’occasion de la saison des Fêtes. Pour les mois à venir, tous les éternuements seront suspects. À pareille date l'année dernière, il y avait 551 cas de grippe déclarés au Québec. Cette année, le nombre de cas déclarés s'élève à 991, soit presque le double.

C'est au mois de janvier cependant que les urgences devraient commencer à déborder. En début d'année, le nombre de cas déclarés était passé de 2506 à 12 611 en seulement un mois. Une augmentation de 403%.

Aujourd'hui, à l'Hôtel Dieu de Sherbrooke, la directrice de la santé publique pour la région de l'Estrie, Dre Mélissa Généreux, s'est adressée aux médias pour partager ses recommandations à la population. Son message était clair: si vous êtes malades, il existe des alternatives à l'urgence.

«Dans la majorité des cas, si vous êtes atteints de la grippe ou de la gastro, le médecin va vous dire de retourner à la maison. Il va vous dire de vous reposer, de vous hydrater et de vous isoler pour ne pas infecter la maisonnée. Évidemment, c'est très important de se laver les mains.»

Interpellés par TVA Nouvelles, plusieurs citoyens de la ville de Sherbrooke ont partagé leurs trucs pour bien affronter la saison des microbes. Leurs réponses sont variables. Une jeune femme travaillant dans un hôpital indique que pour elle, le vaccin demeure la meilleure solution. Une autre opte plutôt pour des suppléments et des vitamines.

Le CIUSSS de l'Estrie a aussi préparé un onglet sur son site web «Pour un temps des Fêtes en santé.» Alors pour ceux qui préfèrent un Noël blanc à un Noël grippé, le CIUSSS recommande de mettre leurs conseils bien en vue et d'éviter le plus possible les urgences.