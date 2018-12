La remise en liberté d'un couple reconnu coupable de terrorisme confirmé en appel

Un couple reconnu coupable d’avoir comploté pour faire exploser l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique a retrouvé sa liberté pour de bon, a confirmé mercredi la Cour d'appel de la province qualifiant l’enquête de la GRC de «parodie de justice».

Amanda Korody et John Nuttall avaient été jugés coupables, en 2015, d'avoir comploté pour placer des bombes sur le terrain de l'Assemblée législative le 1er juillet 2013, dans le but de tuer des touristes et des festivaliers à l'occasion de la Fête du Canada.

Or, une juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait statué en 2016 que, n'eut été de l'encouragement de policiers infiltrés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le couple n'aurait jamais tenté quoi que ce soit.

Dans sa décision, la juge Catherine Bruce avait estimé que la police avait usé de «tromperie et de ruse» pour piéger Nuttall et sa conjointe de fait. «Ils ont poussé et poussé et poussé les deux défendeurs pour qu'ils mettent en oeuvre un plan d'action», avait écrit la juge en ordonnant la suspension de la poursuite contre le couple, lui rendant ainsi sa liberté.

La Cour d'appel a confirmé cette décision, mercredi, dans un jugement unanime rejetant l'appel déposé par la Couronne dans ce dossier, selon les médias locaux. La Cour d'appel a fait savoir que l'enquête de la GRC était une «parodie de justice», précisant que la police savait que le couple n'avait que peu ou pas la capacité de commettre un acte terroriste.

Amanda Korody et John Nuttall demeurent donc en liberté.

Le Service des poursuites pénales du Canada a 60 jours pour décider de présenter ou non une demande d'autorisation de pourvoi auprès de la Cour suprême du Canada.