Le F.-A. Gauthier à quai pour les prochains jours

Les plans de nombreux citoyens de l’est du Québec vont être chamboulés durant les prochains jours.

Le traversier Felix-Adrien Gauthier qui relie Matane, en Gaspésie, à Baie-Comeau et Godbout, sur la Côte-Nord, doit en effet encore rester à quai jeudi et vendredi.

La Société des traversiers du Québec (STQ) a annoncé mercredi que la période d’entretien du navire se prolonge.

Des tests ont révélé des vibrations dans les propulseurs et la STQ tente d'identifier les solutions.

La Société des traversiers ne peut, pour le moment, pas garantir que le service reprendra samedi. Une mise à jour sera faite vendredi.

Les députés de Matane et René-Levesque, Pascal Bérubé et Martin Ouellet, déplorent la situation et demandent au ministre des Transports, François Bonnardel, d'intervenir.

Le F.-A. Gauthier est, avec le traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, le seul lien maritime entre ces régions.