Legault défend le peu d'entrevues données par la ministre Chassé

François Legault se porte à la défense de sa ministre de l'Environnement et du peu d'entrevues qu'elle a accordées aux médias depuis sa nomination.

«Avant que la ministre fasse des entrevues, elle doit savoir exactement où on s'en va [dans le dossier des émissions de gaz à effet de serre]» a lancé le premier ministre au micro de Benoît Dutrizac, sur QUB radio.

François Legault ne s'en cache pas; une consigne similaire a été donnée à tous les ministres de son gouvernement.

«C'est ce que je dis à tous les ministres. Quand on a des choses à annoncer, on va voir les médias. Quand on n'a pas fini de travailler, on continue de travailler.»

MarieChantal Chassé a reçu le mandat de faire l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre au Québec alors que le plus récent portrait date de 2016.

Elle doit aussi concevoir un plan pour réduire considérablement, d'ici 2030, les émissions de ces gaz.