L’objet le plus lointain du système solaire découvert

Un objet céleste qui pourrait être la planète la plus éloignée du système solaire a été découvert.

Une équipe d’astronomes ont dévoilé l’existence de «Far out», lundi, un corps qui se trouve aux confins de ce que les télescopes peuvent détecter à l’heure actuelle.

L’objet, qui ferait près de 500 kilomètres de diamètre, est situé 100 fois plus loin du Soleil que la Terre. Selon les évaluations, il lui faut probablement plus de 1000 ans pour faire un tour complet autour de l’astre solaire.

Scott S. Sheppard/David Tholen

Décelé une première fois en novembre dernier par un puissant télescope basé à Hawaï, l’objet a nécessité une deuxième observation pour confirmer son emplacement, cette fois depuis le Chili.

Sa teinte est rosée, ce qui indique que sa surface serait glacée.

La découverte de ce corps céleste, baptisé provisoirement 2018 VG18, a été révélée par l’International Astronomical Union’s Minor Planet Center.

«2018 VG18 est bien plus lointain et se déplace bien plus lentement que tous les objets du système solaire observés jusqu’à maintenant, alors il faudra quelques années pour déterminer exactement son orbite», a dit Scott S. Sheppard, de la Carnegie Institution for Science.

Des observations ultérieures permettront de déterminer si «Far out» correspond à la définition d’une planète naine, cette même catégorie qui comprend Pluton.