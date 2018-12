Pierre Lapointe dénonce l’homophobie

Le chanteur Pierre Lapointe a joint sa voix à ceux qui dénoncent l’homophobie. Il a partagé trois courts textes écrits à la première personne sur son compte Instagram mardi, témoignant d’histoires vécues.

«Comme vous avez pu le constater, j’ai publié quelques histoires vraies, des témoignages de victimes qui ont souffert d’homophobie», a écrit Pierre Lapointe.

«Je rentrais chez moi quand un groupe de jeunes a commencé à m’insulter, ils m’ont projeté sur la route et ils ont essayé de me rouler dessus. Heureusement j’ai réussi à m’enfuir, je me suis cachée derrière des voitures pendant une heure», peut-on lire blanc sur noir.

Pierre Lapointe a également partagé le vidéoclip de la chanson française «De l’amour», sur laquelle près de 70 personnalités ont collaboré pour lutter contre l’homophobie.

Le mot-clic #leurhistoiremonhistoire permet de véhiculer des témoignages de personnes homosexuelles qui ont été victimes de violence ou d’intimidation.