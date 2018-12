Plante n'est pas surprise du coût de la décontamination

La mairesse de Montréal Valérie Plante n’est pas surprise que le coût de la décontamination du terrain dans l’est qui doit accueillir les 300 autobus hybrides soit estimé à près de 5 millions $.

«Quand on pense à redévelopper l’est, nécessairement la question de la décontamination entre en ligne de compte. On est au courant, on doit aller de l’avant et on va faire un beau projet», a-t-elle soutenu, mercredi, en ne se disant pas surprise par le montant.

Notre bureau d'enquête rapportait mercredi que la Ville pourrait payer 4,7 millions $ pour décontaminer le terrain du futur centre de transport de l’est, situé au coin des rues Souligny et Dickson. Le garage doit ouvrir ses portes en 2022.

Expropriation

Le conseil municipal a adopté lundi une entente pour lancer des démarches d’expropriation, alors que la Société de transport de Montréal (STM) a mis fin en novembre aux négociations avec le propriétaire qui ne voulait pas baisser son prix, selon notre bureau d'enquête.

Après l’acceptation de sa première offre d’achat, la société de transport avait noté que le terrain avait «un niveau de contamination important», bien plus que ce qui avait été prévu. Les deux parties pourraient s’entendre avant que les procédures d’expropriation ne soient lancées.

Valérie Plante a rappelé que Montréal a reçu plus tôt cette année une enveloppe de 75 millions $ du gouvernement du Québec pour décontaminer ses terrains, et que le nouveau premier ministre François Legault a promis en campagne électorale d’investir 200 millions $ pour décontaminer l’est de l’île.

«Il faut savoir qu’un centre de transport, on en a besoin, non seulement pour les bus qu’on a commandé et pour les besoins initiaux. Les 300 bus, c’est un début, mais à long terme on va avoir besoin de beaucoup plus d’espace», a indiqué la mairesse, qui a signé vendredi dernier une déclaration avec le gouvernement du Québec pour revitaliser l’est de Montréal.