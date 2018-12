Québec annonce le renouvellement du financement

Le gouvernement Legault a annoncé mercredi le renouvellement du financement de 1,66 million $ octroyés à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon (MLSV) de Québec, qui offre des soins aux enfants en fin de vie, polyhandicapés ou gravement malades.

Un montant additionnel récurrent de 200 000 $ a également été promis pour soutenir les activités du volet Centre de jour de cette ressource située dans l'arrondissement de Charlesbourg.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, ainsi que le député de Charlesbourg et ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, étaient présents lors de l’annonce.

«Cet appui à la MLSV témoigne de notre souci d'offrir aux enfants en fin de vie ou gravement malades et à leur famille le meilleur accès possible à des soins palliatifs et à des services de répit», a expliqué la ministre McCann, par communiqué.

«Nous avons à cœur de soutenir un tel organisme et de consolider sa présence dans la collectivité par un financement à la hauteur de ses besoins, et ce, pour plusieurs années», a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Jonatan Julien s’est dit «très fier de cette initiative locale mise au service de la collectivité québécoise».

La MLSV est le fruit d'un partenariat entre l'organisme Laura Lémerveil, voué au mieux-être des enfants vivant une situation de handicaps multiples et sévères et de leur famille, et la Fondation Famille Jules-Dallaire, qui a mis sa propriété familiale à la disposition du projet.