Robotique: la Mauricie a de grandes ambitions

L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place au sein des petites et grandes entreprises. Trois compagnies complémentaires de la Mauricie ont flairé la bonne affaire et s'unissent pour concevoir un projet de robotique dans son entièreté.

«De plus en plus, on va voir des chariots élévateurs qui déplacent des palettes de produit d'un point A au point B, mais il n'y aura pas d'humain assis dessus. Les robots et les véhicules autoguidés sont l'avenir pour bien des usines», explique l'homme d'affaires Alain Lemieux.

EPSILIA, DIVEL et PLURITAG s'associent pour ne former qu'une seule entité. L'ex-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Henri-Paul Rousseau, prend le contrôle du conseil d'administration de NOOVELIA

«Les équipes s'entendaient bien, les entreprises ont la même philosophie. C'était une alliance naturelle. Beaucoup de clients demandent une solution intégrée plutôt que de devoir faire affaire avec quatre ou cinq fournisseurs», raconte Henri-Paul Rousseau

Leur technologie a déjà fait ses preuves dans certaines usines; entre autres chez Patate Dolbec.

«Ils triaient les patates à la main; aujourd'hui c'est une caméra numérique qui les trie. Il y a des sélectionneurs qui les envoient dans le bon couloir. Ceux qui les triaient sont maintenant dans des salles de contrôles et donnent des ordres d'exécution, mais c'est un système automatisé qui le fait. Ils ont triplé leur production», poursuit Alain Lemieux.

Les trois entreprises sont en pleine ascension. Elles prévoient une croissance de 30 à 50% par année pour les cinq prochaines années. Si tout se passe comme prévu, elles anticipent la création de 150 à 200 nouveaux postes dans plusieurs domaines comme la programmation, la technique, l'informatique, la soudure et l'analyse.