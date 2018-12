«Si c’était à refaire, je ne rejouerais pas au hockey» -Alexandre Picard

Le repêchage de 2004 a vu un Québécois être sélectionné au premier tour. Alexandre Picard.

Natif de Québec, ce robuste ailier gauche capable de contribuer offensivement a été le choix des Blue Jackets de Columbus.



L’amateur de hockey moyen, s’il ne se fie qu’aux statistiques, dira, près de 15 ans plus tard, que la sélection de Picard au premier tour constitue une erreur. Cependant, lorsqu’on connaît l’histoire derrière le joueur, on se rend compte qu’il aurait très bien pu se retrouver parmi les réussites de ce repêchage. Mais plusieurs imprévus, du plus invraisemblable au plus déconcertant, auront confiné l’attaquant au rôle de figurant dans la LNH.

