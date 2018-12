Un an d'attente pour une vasectomie

Les hommes, qui veulent subir une vasectomie, doivent attendre plus d'un an au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les sept urologues de la région sont débordés avec des cas plus urgents.

«Ce sont des délais qui peuvent paraître longs. Cependant, il faut se rappeler que la vasectomie est une chirurgie non urgente. Donc on va prioriser les gens qui ont des problématiques de cancer, soit de prostate ou de la vessie par exemple», a expliqué la porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS), Amélie Gourde.

Selon le CIUSSS, plus d'une centaine de patients sont actuellement sur une liste d'attente pour subir une vasectomie au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les délais atteignent un an, parfois même davantage, seulement pour avoir accès à une première consultation. S'ajoute à cela un autre trois mois d'attente pour subir la chirurgie.

En plus des urologues, certains médecins de famille ont également les compétences pour pratiquer ce type d'intervention. Cependant, il n'en reste que deux dans la région: un à Jonquière et un autre à Dolbeau-Mistassini.

«C'est certain qu'on dépasse un peu le délai ministériel. Mais comme c'est une chirurgie qui est non urgente, c'est un délai qui est jugé acceptable», a ajouté la porte-parole du CIUSSS.

Les autorités de la santé souhaitent tout de même pouvoir diminuer le temps d'attente. Un huitième urologue s'ajoutera à l'équipe dans les prochains mois.

De plus, dès le mois de janvier, les urologues pourront bénéficier d'une journée supplémentaire par semaine au bloc opératoire externe de Chicoutimi pour pratiquer des vasectomies ou autres interventions chirurgicales.

Cependant, devant une attente qu'ils jugent trop longue, plusieurs patients de la région choisissent finalement de se tourner vers des cliniques privées à Québec, en échange de quelques centaines de dollars.