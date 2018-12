Un employé d’hôtel viole une femme somnolente

Une juge a condamné un employé d’un motel de Montréal d’agression sexuelle sur une cliente qui l’a confondu avec son amant.

Un couple d’amants depuis 10 ans s’était donné rendez-vous au motel Excel-New Star en févier 2016. Ils y ont eu des relations sexuelles, puis la dame s’est endormie.

Son amant a ensuite quitté vers 3 h du matin, en laissant le téléviseur ouvert et la lumière dans la salle de bain. Il a avisé la réception qu’une femme y dormait.

La plaignante a été réveillée par des bruits un peu plus tard. Toujours somnolente, elle a cru que son amant était revenu, et a invité la personne à avoir une relation sexuelle.

Il s’agissait plutôt d’Abdulaye Bah, 31 ans, préposé à l’entretien des chambres.

«L’homme s’approche du lit et pénètre la plaignante, sans préliminaires ou caresses et en évitant le plus possible les contacts », relate le jugement rendu le 11 décembre.

La victime a questionné l’homme sur son accent. Il lui a répondu que c’était son accent habituel.

Ce n’est pas mon amant

«La plaignante utilise alors la fonction lampe de poche de son téléphone cellulaire pour éclairer le visage de la personne qui se trouve avec elle et se rend compte qu’un inconnu se trouve dans son lit. Elle lui dit “T’es qui toi?” et l’homme répond “Tu m’as dit oui”, avant de se lever et de s’habiller», poursuit le jugement.

La victime a porté plainte à la police.

L’homme avait initialement nié avoir eu un rapport sexuel avec la victime, puis a changé sa version pour dire qu’elle savait à qui elle avait affaire. Il a dit avoir menti pour éviter que sa femme ne l’apprenne.

La juge Linda Despots ne l’a pas cru qu’il y avait consentement.

«Il entre dans une chambre où est couchée une parfaite inconnue. Elle lui fait signe avec la main de la rejoindre dans le lit en lui disant “Chéri t’es cute t’es revenu” et autres mots doux. Ces paroles démontrent que [la plaignante] s’attend à être en présence [de son amant] », a-t-elle dit.

La peine sera rendue plus tard.