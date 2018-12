Un homme grièvement blessé lors d'un délit de fuite

Un jeune homme a été grièvement blessé, mercredi soir, après avoir été happé par une voiture qui a ensuite pris la fuite dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

L'accident s'est produit aux environs de 18 h 45 alors qu'un homme tentait de traverser la rue, à l'angle des boulevards Henri-Bourassa et Léger, vis-à-vis d'une traverse pour piétons, a expliqué Audrey-Anne Picard, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal.

Après la collision, le suspect a pris la fuite «à haute vitesse» à bord de sa voiture, sans porter assistance à la victime, vers l'est sur le boulevard Léger. Cette dernière, un homme de 19 ans, a subi des blessures et a été transporté dans un état critique à l'hôpital. L'état de l'homme s'est cependant stabilisé à l'hôpital et on ne craignait plus pour sa vie en fin de soirée.

Le véhicule suspect est un VUS de marque Hyundai de couleur foncée. Il s'agirait d'un vieux modèle de plus d'une dizaine d'années. La porte arrière du côté conducteur serait d'une couleur plus foncée que celle du reste du véhicule.

Le VUS pourrait présenter des dommages à l'avant, en raison de l'impact.

La police a entamé une enquête et était toujours à la recherche du véhicule du suspect en soirée. Des témoins devaient être rencontrés par les enquêteurs.

Un périmètre de sécurité a été érigé et la circulation a été déviée, le temps de laisser les policiers faire leur travail.