Un important épisode de pluie verglaçante annoncé

Plusieurs régions du Québec seront sous le coup d’un épisode étendu de pluie verglaçante dès jeudi en fin de soirée. Selon les prévisions, il pourrait être prolongé sur certains secteurs où les quantités pourraient atteindre de 10 à 15 millimètres.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour la majorité du territoire québécois, de l’Outaouais jusqu’à la Côte-Nord.

«C’est une dépression très intense, a expliqué le météorologue Gilles Brien. Elle va nous toucher dans la nuit de jeudi à vendredi. Il y a beaucoup d’air chaud, d’humidité. Ça va commencer malheureusement avec une bonne bande de verglas.»

Vendredi matin, ce sera de la pluie pour la région de Montréal et la pluie verglaçante s’abattra sur les régions de Trois-Rivières, de Québec et celles du centre et l’est de la province.

Plusieurs automobilistes devront donc adapter leur conduite à ces conditions difficiles à l’aube des vacances de la période des fêtes.

Un Noël vert

En raison de l’importante quantité de pluie et des températures élevées prévues, les habitants du sud de la province pourraient bien vivre un «Noël vert».

Le mercure devrait grimper jusqu’à 6 degrés vendredi à Montréal et 4 degrés à Québec. La température pourrait même être de 8 degrés plus au sud.

«Il faudra dire adieu à la couverture de neige qu’on a déjà, mais peut-être pas à Trois-Rivières, Québec et plus au nord où il y a encore beaucoup de neige», a dit Gilles Brien.

Toutefois, il subsiste un peu d’espoir puisqu’une dépression provenant des Grands Lacs pourrait apporter quelques flocons à la veille de Noël.