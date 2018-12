Valérie Plante plaide pour un investissement massif

La mairesse de Montréal Valérie Plante a plaidé mercredi avec les maires de Toronto et de Vancouver pour un investissement massif en transport collectif de la part du gouvernement fédéral.

«Si on veut combattre les gaz à effet de serre, c’est par le transport collectif partout à travers le Canada, alors s’il-vous plaît, donnez-vous les moyens de nos ambitions, investissez massivement et beaucoup plus que ce qui a été fait auparavant », a-t-elle déclaré mercredi en point de presse.

Valérie Plante a souligné qu’elle souhaitait s’unir avec ses collègues des autres villes pour interpeller Ottawa à ce sujet, et que des demandes plus concrètes viendront avec la présentation du budget 2019.

«Le transport collectif, ça doit être au cœur des décisions pour les prochaines années, décennies et siècles », a-t-elle soutenu, assurant vouloir défendre les besoins de l’ensemble de la région de Montréal.