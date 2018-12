Visitez le tout nouveau jet d'affaires de luxe de Bombardier

Bombardier mettra officiellement en service jeudi son jet d’affaires Global 7500, un appareil de luxe qui est au cœur de la stratégie de redressement de la multinationale québécoise.

TVA Nouvelles a réalisé en primeur une visite de l’appareil qui se détaillera à 73 millions $ et qui compte sur une autonomie de 14 000 km. À titre d’exemple, le Global 7500 de Bombardier est le seul avion de son segment à être en mesure, sans escale, de relier Toronto à Hong Kong.

«Le Global 7500 représente le haut de la pyramide. En fait, on a défini le haut de la pyramide des avions d’affaires de par la performance [de l’appareil] et de la cabine qu’on a ici», décrit le vice-président de Bombardier avions d’affaires Michel Ouellette.

Des milliards de dollars – provenant entre autres d’investissements des différents paliers de gouvernement – ont été nécessaires pour concevoir et développer ce plus grand jet d’affaires au monde au cours des dernières années. Avec cet appareil, Bombardier espère engendrer des revenus supplémentaires de 2,5 milliards $ par année d’ici 2020. Le projet augure bien puisque le carnet de commandes de Bombardier pour cet appareil en question est rempli jusqu’en 2021.

«On en livre 15 à 20 l’année prochaine et par la suite une quarantaine, souligne M. Ouellette. Notre carnet de commandes est très complet et on en est très content. La prochaine position de disponible est en 2022. Ensuite, on répond à la demande du marché : s’il y en a plus, on va en fabriquer plus.»

Dorval mis à contribution

Le Global 7500 est d’abord fabriqué à l’usine de Toronto, d’où il s’envole par la suite pour l’usine de Dorval qui est responsable de la finition intérieure de l’appareil.

Cet intérieur compte de l’espace pour 19 passagers qui pourront profiter de sièges en cuir, d’un salon avec télévision, d’une chambre et d’une salle de bains complète. La cabine de pilotage unique de l’appareil obligera Bombardier à former ses propres pilotes pour la conduite de ces jets privés.



Ralentissement de l’économie

Si le carnet de commandes est bien rempli, les fluctuations du marché mondial pourraient se profiler comme un nuage au-dessus du programme du Global 7500. Michel Ouellette se montre cependant optimiste, soulignant que le segment de l’appareil est traditionnellement celui le moins touché par les soubresauts économiques.

«Je ne peux pas spéculer sur l’économie, mais le programme du Global 7500 a été lancé il y a très longtemps. Il y a donc des clients qui attendent depuis plusieurs années. [...] Ils attendent leur avion et ils le veulent, note-t-il. On œuvre aussi dans un segment longue distance pour ce type d’avions. C’est le segment le moins touché par les fluctuations économiques.»

La clientèle visée par le Global 7500 va d’un simple individu à des corporations en passant par des «charters», c’est-à-dire des propriétaires qui loueront l’appareil à d’autres organisations. Cette dernière est d’ailleurs l’une des plus importantes perspectives de croissance de la multinationale.

La mise en service aura lieu jeudi à l’usine de finition de Dorval en compagnie d’employés de la compagnie.