100 millions de dépenses courantes transférées sur la dette

Le conseil municipal de Saguenay déplore que l’ancienne administration de la Ville ait hypothéqué l’avenir de ses citoyens en transférant fréquemment des dépenses courantes sur la dette.

Selon le conseiller municipal responsable des finances, Michel Potvin, près de 100 millions $ en dépenses courantes se sont retrouvés sur des règlements d’emprunt depuis 2002 plutôt que d’être payées immédiatement.

TVA Nouvelles a obtenu copie d’une liste, comprenant une vingtaine d’exemples de dépenses courantes qui ont été mises sur la carte de crédit par le passé, c'est-à-dire sur la dette, et que la Ville doit aujourd’hui payer.

Exemples de dépenses transférées sur la dette

- Entretien des usines de traitement et d’épuration

- Mise à niveau des équipements de levage

- Remplacement des puisards

- Excavation des fossés

- Traitement des fissures

- Travaux de débroussaillage

- Remplacement des glissières de sécurité

- Dépôt de terre et de neige

- Programme maladie des arbres

- Plantation, aménagement et essouchage

- Mise aux normes des carrés de sable dans les parcs

- Réfection des bordures de trottoirs

- Mise aux normes des pistes cyclables

- Réfection des émissaires pluviaux

- Marquage sur le pavage

- Location de véhicules

- Personnel de soutien informatique

- Entretien annuel des parcs

- Entretien des enseignes de la ville

- Achat de fleurs

«Même les carrés de sable sont dans le règlement d’emprunt», a dénoncé Michel Potvin. Leur but, c’était d’avoir les taxes les plus basses. On se souvient du 1,9 %. Pour que ça arrive, ils prenaient des éléments du court terme, surtout aux travaux publics, et ils les mettaient sur le long terme. Ils équilibraient le budget de cette façon-là.»

Selon le conseiller municipal, cette stratégie qu’utilisait l’ancienne administration n’était pas transparente envers les citoyens et a eu pour effet d’hypothéquer leur avenir.

«C’est une gestion qu’on peut faire quand ça va mal une année, peut-être deux années, mais certainement pas pendant 15 ans. Ça ne peut pas se justifier sur 15 ans. Cent millions de dollars, pour nous, c’est 8 millions $ en capital et intérêt qu’on doit payer. C’est 100 millions $ qu’on n’a pas.»

L’administration de la mairesse Josée Néron soutient que c’est notamment pour cette raison que le conseil municipal actuel n’a d’autre choix que de demander un effort supplémentaire à ses citoyens, notamment avec la hausse de taxes de près de 4 % adoptée mercredi.