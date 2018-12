6 hôtels tout-inclus aux plages absolument imbattables

Une chaleur tropicale, une plage de sable blanc et des eaux cristallines où il fait bon se baigner: voici la quête caribéenne de nombreux Québécois en hiver.

Les algues sargasses compliquent, cette saison encore, le choix des vacanciers en envahissant certaines des plages les plus belles de la région au gré des marées et des courants. Reste que certaines plages, même si touchées par cette crise naturelle, sortent du lot.

Voici six hôtels tout inclus postés le long d’une plage à faire rêver n’importe quel Québécois:

1. Iberostar Ensenachos, Cuba

Le Iberostar Ensenachos est le seul établissement hôtelier situé sur Cayo Ensenachos, au nord de Cuba, et ayant donc accès aux plages de rêve d’Ensenachos et de Magano. Ces deux plages comptent des eaux turquoise magnifiques, aux cinquante nuances de bleu! L’eau est très calme, si bien que les enfants peuvent y barboter en toute sécurité. L’hôtel dispose de plusieurs sections, l’une familiale, l’autre pour adultes, et se trouve à moins de deux heures de route de l’aéroport de Santa Clara.

2. Melia Nassau Beach, Bahamas

Un peu à l’ouest du centre-ville de Nassau, la capitale des Bahamas, se trouve la fameuse Cable Beach, réputée pour être la plus belle plage de Providence Island. C’est ici même que se trouve le Melia Nassau Beach, tout inclus de la chaîne espagnole qui a récemment été l’objet de rénovations bienvenues. Avec près de 700 chambres, 7 restaurants, 4 bars, 3 piscines et une magnifique plage de 6 kilomètres de long, propice aux longues marches, familles, couples et amis se souviendront longtemps de leur escapade aux Bahamas.

3. Starfish Jolly Beach Resort, Antigua

L’île d’Antigua se targue d’avoir 365 plages, une pour chaque jour de l’année. L’île est bordée d’un côté par les eaux calmes des Caraïbes, de l’autre par les eaux plus agitées de l’océan Atlantique. L’hôtel tout inclus Starfish Jolly Beach Resort se situe du côté des Caraïbes, si bien que la plage Jolly, connue pour être l’une des plus spectaculaires de l’île, est d’une tranquillité et d’une beauté paradisiaque sans pareil. L’eau est peu profonde, les enfants peuvent ainsi jouer en toute sécurité, sous l’œil avisé de leurs parents.

4. Beaches Negril Resort & Spa, Jamaïque

Le Beaches Negril Resort & Spa est situé au bord de l’une des plus belles plages de la Jamaïque, la Seven Mile Beach. Cette plage phénoménale est légendaire pour ses eaux claires, son doux sable blanc et ses couchers de soleil flamboyants. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle ne fait pas 7 miles, mais «seulement» 4 miles. Familial, le Beaches Negril Resort & Spa compte son propre centre de plongée sous-marine et de sports nautiques, permettant ainsi de profiter des eaux jamaïcaines. À taille humaine, le complexe dispose de moins de 200 chambres à la décoration très coloniale et d’un parc aquatique pour les enfants.

5. Majestic Punta Cana, République dominicaine

La grande région de Punta Cana compte de magnifiques plages grâce aux récifs de corail, non loin de la côte, qui cassent les puissantes vagues. Les plages de Bavaro et de Arena Gorda sont les plus belles, tandis que celles plus au nord, Macao et Uvero Alto, ne jouissent pas de ce même bouclier naturel. Les vagues y sont donc plus présentes. L’immense complexe Majestic, composé de trois hôtels tout inclus cinq étoiles (Colonial, Elegance et Mirage) est situé le long de la plage Arena Gorda, en face d’une eau cristalline. On est ici au cœur de la «côte des cocotiers», qui font office de parasols naturels.

6. Iberostar Varadero, Cuba

Difficile de ne pas inclure la fameuse plage de Varadero, à Cuba, souvent citée dans les palmarès des plus belles plages au monde. Cette étendue de sable de plus de 20 kilomètres de long est bordée par des dizaines et des dizaines d’établissement tout inclus. Le Iberostar Varadero est plébiscité par les utilisateurs de TripAdvisor depuis son ouverture, il y a plus de 15 ans. La chaîne espagnole gère quatre autres hôtels sur la péninsule, dont le plus récent Iberostar Bella Vista, ouvert en 2017.