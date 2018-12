Attention à l'horaire des Fêtes dans le transport en commun

La plupart des lignes de transport en commun de la grande région de Montréal diminueront la fréquence de leurs passages durant le temps des Fêtes.

À la Société de transport de Montréal (STM), les modifications au service sont propres à chaque ligne d’autobus; il est donc recommandé de consulter directement l’horaire des lignes concernées pour planifier ses déplacements. Le métro restera ouvert toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier.



Les autobus de la Société de transport de Laval (STL) fonctionneront sur l’horaire du samedi les 24, 26 et 31 décembre ainsi que le 2 janvier. Le 25 décembre et le 1er janvier, un service du dimanche modifié sera en vigueur. Le service sera gratuit pour tous les 24 et 31 décembre.



À Montréal et Laval, les enfants de 11 ans et moins voyageront gratuitement pour la majorité du temps des Fêtes.



Du côté du Réseau de transport de Longueuil (RTL), l’horaire du dimanche sera en vigueur le 25 décembre et le 1er janvier, et un horaire du samedi modifié sera appliqué les 24, 26 et 31 décembre ainsi que le 2 janvier.



Les six lignes de train de banlieue d’exo seront gratuites les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier. L’horaire des Fêtes de ce transporteur est disponible sur son site web.