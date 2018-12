Des restrictions pour le cannabis comestible

Après le cannabis séché, le gouvernement Trudeau propose maintenant de légaliser une grande variété de nouveaux produits comme des bonbons, des boissons (sans alcool), des huiles et même des crèmes topiques à base de marijuana.

Dans un document diffusé jeudi, Santé Canada a indiqué son intention de légaliser du cannabis comestible en forme solide ou liquide, des extraits de cannabis ingérables ou vapotés ainsi que de la marijuana pour usage topique.

Ce faisant, la ministre Ginette Petitpas-Taylor a publié une série de propositions pour encadrer la vente de ces produits.

En bref :

La limite de THC (un des ingrédients psychotropes du cannabis) serait de 10mg par « portion » de cannabis comestible et 1g par emballage pour les produits à usage topique et les extraits.Il serait possible d’y mélanger une certaine quantité de caféine, mais tout ajout d’alcool dans le produit serait interdit.

Les objets ne pourraient pas avoir une forme, un nom ou des caractéristiques qui ont tendance à attirer les enfants. Si le règlement est adopté tel quel, il serait donc interdit de vendre des ours en gélatine (gummy bears) au THC ou un produit avec une saveur nommée «lait de licorne» (un nom que porte présentement un liquide de vapotage).

Tous les produits devront être dans un emballage neutre, qui sera dévoilé dans la prochaine année.Toutes ces propositions seront maintenant soumises à une période de consultation de 60 jours ouverte à tous. Il n’est donc pas impossible que ces barèmes changent d’ici la légalisation de ces produits, prévue en octobre 2019.